Ghisolfi: “Maturi i tempi per istituzionalizzare la edu/finanza”

Il noto banchiere e scrittore cuneese Beppe Ghisolfi analizza il recente intervento del Ministro Giorgetti sull'educazione finanziaria in occasione delle celebrazioni dei primi 150 anni di operatività del risparmio postale in Italia.



Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, custode dei conti pubblici dello Stato italiano e garante della stabilità e sostenibilità del debito sovrano, ha definito l’educazione finanziaria al pari di un patrimonio di pubblico interesse comune e sociale, ribadendo che nello stesso tempo il risparmio, ai sensi del dettato costituzionale della parte prima della legge fondamentale della Repubblica e dello Stato, è un motore sussidiario di sviluppo economico e civico, in grado di portare occasioni di crescita laddove il bilancio statale, per ovvie e intuibili ragioni di compatibilità dei vincoli pubblici, non può ragionevolmente arrivare.

Ha poi proseguito ribadendo la valenza strategica della alfabetizzazione economica basilare e basica i cui fondamenti, ai sensi delle leggi quadro recentemente approvate, non possono che partire dalla scuola tramite il vettore dell’educazione civica.

Nel frattempo, Ghisolfi si prepara a lanciare nelle librerie il suo ultimo lavoro. Cresce l’attesa per la prossima uscita del nuovo best seller che sarà nuovamente edito Aragno con l’obiettivo di muovere i “Primi passi verso l’economia” reale e finanziaria.