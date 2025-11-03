Il verde che unisce l'Albese con due giornate dedicate alla bellezza, all’inclusione e allo sviluppo dei territori

Un recente approfondimento pubblicato da EdilPortale sottolinea come il verde pubblico stia emergendo non solo come elemento estetico, ma come vera e propria “infrastruttura strategica” per città più sane, resilienti e inclusive.



È proprio da questa visione che nasce l’iniziativa promossa da Asproflor: far fiorire non solo i territori, ma anche la coesione sociale, attraverso due giornate di dialogo e azione ad Alba (7 novembre) e Monforte d’Alba (8 novembre).

Nasce da questa convinzione il cuore del progetto “Provincia Fiorita”, promosso da Asproflor – Comuni Fioriti, che quest’anno pone al centro della scena un’esperienza di inclusione sociale unica: quella del Progetto Spazio Apeeco, realizzato con il Consorzio Socio Assistenziale di Alba Langhe Roero, che ha coinvolto un gruppo di utenti diversamente abili nella cura continuativa di alcuni spazi verdi cittadini.

Grazie al loro impegno costante e appassionato, quei luoghi sono diventati simboli di comunità e partecipazione. Durante l’evento di venerdì 7 novembre ad Alba, il Direttivo di Asproflor consegnerà un premio speciale a Marco Bertoluzzo, Direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe Roero e ai protagonisti del progetto Spazio Apeeco, come riconoscimento del loro contributo concreto al miglioramento dell’ambiente di vita e alla coesione sociale.

«Questo progetto ci ricorda che la cura del verde può essere un atto di inclusione e di cittadinanza attiva», sottolinea Sergio Ferraro, presidente di Asproflor – Comuni Fioriti. «Non è solo una questione estetica o turistica, ma un modo per costruire comunità più solidali, attrattive e consapevoli del proprio valore».

Inclusività e attrattività sono anche i fondamenti della partnership che Asproflor Comuni Fioriti ha stilato con la app Tabui, partner del Ministero del Turismo, e che verrà annunciata proprio venerdì 7 novembre. Ferraro conferma: «I Comuni Fioriti e i Comuni ‘Tabuiati’ condividono la stessa visione di sviluppo turistico e promozione territoriale. La doppia targa che consegneremo a Costigliole d’Asti, Comune Fiorito, premiato a livello europeo, e Comune Tabuiato, è il primo segno concreto di questa alleanza».



IL PROGRAMMA:

Venerdì 7 novembre – Alba, ore 10.00

Palazzo Banca d’Alba – Sala Convegni, via Cavour 4

Conferenza: “Fiorire insieme – Il verde come leva di sviluppo e qualità della vita”

L’incontro, rivolto ai sindaci, agli amministratori locali e ai funzionari comunali, metterà al centro il ruolo del verde nella valorizzazione turistica, sociale e ambientale dei territori.

Saluti istituzionali:

Alberto Gatto, Sindaco di Alba

Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo

Paolo Bongiovanni, Assessore all’Agricoltura e al Turismo della Regione Piemonte.

Ore 10.20 – Presentazione della partnership Asproflor e Tabui

Giorgio Proglio, Amministratore Delegato di Tabui , app di viaggi e scoperta dei territori

, app di viaggi e scoperta dei territori Sergio Ferraro, Presidente Asproflor

Ore 10.45 – Presentazione del “Progetto Spazio Apeeco”

Iniziativa albese di inclusione sociale che unisce natura, sostenibilità e partecipazione.

Interventi di:

Roberto Cavallo, Assessore all’Ambiente del Comune di Alba

Donatella Croce, Assessora alle Politiche familiari e sociali

Marco Bertoluzzo, Direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe Roero

Durante questo momento verrà consegnato un premio ai dieci partecipanti del progetto, che con la loro dedizione hanno contribuito a rendere Alba una città più verde e accogliente.

Ore 11.20 – “Aree verdi e fiori per sensibilizzare e connettere i territori”

Matteo Bontà, Responsabile Area Progettazione Fondazione Agrion

Ore 11.40 – Tavola rotonda tra i rappresentanti dei Comuni premiati nei concorsi europei

Interverranno alcuni dei Sindaci premiati a livello europeo e mondiale, che porteranno la loro esperienza nei concorsi internazionali: Entente Florale Europe e Communities in Bloom (Canada), presentando storie di buone pratiche che hanno trasformato il verde in un motore di orgoglio e sviluppo.

Modera: Valeria Pelle (Asproflor)

«L'invito è rivolto a tutti i Sindaci del Sud Piemonte e a tutti i funzionari comunali per promuovere la nascita di Province fiorite, modelli fondati sulla qualità, la sostenibilità e l'accoglienza, esempio di cura, benessere e bellezza ambientale», ricorda Sergio Ferraro, presidente di Asproflor.



Sabato 8 novembre – Monforte d’Alba, ore 16.00

Teatro Comunale

Cerimonia di premiazione: “Il Piemonte che fiorisce a Euroflora”

Un pomeriggio dedicato a ringraziare aziende, associazioni e collettivi florovivaistici piemontesi che hanno contribuito con creatività e passione alla realizzazione dello spazio Piemonte a Euroflora 2025, simbolo del florovivaismo piemontese nel mondo.

La cerimonia sarà anche un momento di confronto tra istituzioni, amministratori e operatori per rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato sul tema della bellezza diffusa e della qualità del paesaggio.

Un invito ai Sindaci: bellezza, partecipazione e responsabilità

L’obiettivo di Asproflor è coinvolgere i Comuni del Sud Piemonte nella rete dei Comuni Fioriti – Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita, creando un modello territoriale capace di unire turismo, sostenibilità e inclusione sociale. «Con Provincia Fiorita», spiega Ferraro, « vogliamo dare ai Sindaci un’occasione per confrontarsi e collaborare, per costruire un territorio dove la cura del verde diventa simbolo di coesione, identità e futuro condiviso».