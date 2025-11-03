“La storia sulla pelle”: a Beinette si presenta il libro di Nadia Benni

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano la presentazione del libro “La storia sulla pelle” di Nadia Benni.

Il romanzo, con ambientazione storica durante gli anni del fascismo e della guerra, trae ispirazione dalla storia di Luigi, padre dell’autrice. Tra i temi principali spiccano l’antifascismo, le lotte partigiane, le battaglie per l’emancipazione femminile. Le vicende, ambientate a Genova, ma anche in Piemonte, tra le colline delle Langhe, ritraggono giovani e famiglie in cerca di giustizia e libertà, impegnati in una lotta che segna le loro storie e rimane iscritta sulla pelle.

L’autrice ci presenterà il suo romanzo nella serata di giovedì 13.11.2025 alle ore 21, presso la biblioteca di Beinette, in Via Gauberti n.15.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.