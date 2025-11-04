Frabosa Sottana, acque sporche e moria di trote nel torrente Maudagna [FOTO]

Nel 2024 nella zona della Val Maudagna, vicino alla frazione Miroglio di Frabosa Sottana, dopo una decina di anni impiegati per ottenere le autorizzazioni necessarie a effettuare i lavori di allestimento, sono stati attivati gli impianti di una cava di quarzite, una roccia costituita principalmente da biossido di silicio. Un vero traguardo, si direbbe, se non fosse per le condizioni altalenanti in cui da allora versa il torrente Maudagna, tra acque contaminate e un'ingente moria di trote.

Da un paio di settimane, si moltiplicano infatti le segnalazioni in paese: in totale sono state trovate più di una decina di trote morte. Una situazione preoccupante per i cittadini di Miroglio, che hanno tentato di tutelarsi dai danni ambientali costituendo, già verso novembre del 2024, un Comitato per Miroglio e Val Maudagna con l'obiettivo di salvaguardare la zona.

Già all'inizio dell'anno 2025, ai primi di marzo, la situazione del torrente ha attirato l'attenzione con conseguente intervento dei Carabinieri Forestali del nucleo di Mondovì che, unitamente all'ARPA di Cuneo, avrebbero verificato l'eventuale presenza di irregolarità strutturali presso la cava. Anomalie che, nell'ipotesi avanzata dal Comitato, potrebbero essere alla base degli sversamenti nel fiume, che avrebbero reso le acque sporche e gelatinose, in particolare nei fine settimana, a partire da venerdì.

Da qualche mese il torrente Maudagna si trova nuovamente in condizioni di sporcizia, a cui si aggiungono anche le trote morte. Dopo diverse segnalazioni, domenica 2 novembre sono intervenuti i Carabinieri Forestali del nucleo di Borgo San Dalmazzo, prelevando diverse trote come campione per comprendere le cause della moria, in modo da individuare i responsabili. Le indagini sono in corso.