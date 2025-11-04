Roburent accoglie una nuova famiglia nel progetto SAI

La famiglia accolta con il sindaco sindaco Emiliano Negro e i consiglieri Michele Valsecchi e Wilma Galliano insieme ai referenti del progetto

Il Comune di Roburent, lo scorso venerdì 31 ottobre, ha dato ufficialmente il benvenuto a una nuova famiglia inserita nel progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione per richiedenti asilo.

Si tratta di cinque persone: un fratello e una sorella adulti, e i tre figli della giovane donna. Il marito, attualmente rimasto in Libia per motivi di lavoro, potrà in futuro raggiungere la famiglia non appena le condizioni lo permetteranno.

All’incontro di accoglienza erano presenti il sindaco, Emiliano Negro, il consigliere Michele Valsecchi, incaricato dei rapporti con il CSSM e referente del progetto SAI per il Comune e la consigliera Wilma Galliano, che da tempo collabora alle iniziative di inclusione e supporto alle famiglie accolte sul territorio.

"Hanno patito le pene dell’inferno – spiegano dal Comune – ma oggi trovano finalmente un luogo dove ripartire. Il nostro impegno sarà quello di accompagnarli passo dopo passo verso una piena integrazione nella comunità, anche attraverso l’inserimento lavorativo, nell’ambito del progetto SAI".