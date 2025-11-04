Le scuole primarie di Roccabruna, San Damiano Macra e Prazzo insieme con il progetto “Gli Alberi ci Parlano”

Un’esperienza unica nel suo genere, tra scienza, emozione e divertimento, è stata quella vissuta dagli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Roccabruna, San Damiano Macra e Prazzo in questo primo semestre dell’anno scolastico.





Accompagnati dagli esperti Guido Camia (istruttore di discipline di difesa personale e arti marziali, nonché guida naturalistica) ed Enrico Collo (geologo, divulgatore scientifico e guida naturalistica), i bambini hanno esplorato il bosco lungo il fiume Maira, scoprendo ad esempio come le piante comunicano attraverso le loro vibrazioni.





Si è trattato di un’importante proposta educativa del Consorzio Turistico e Tour Operator della Valle Maira, nell’ambito del progetto “Gli Alberi ci Parlano – Un viaggio tra le vibrazioni delle piante”.



Protagonista assoluta l’autenticità della natura: immersi nella sua bellezza, tra domande, scoperte e curiosità, i bambini hanno così potuto imparare ad osservarla, con occhi ma anche orecchie nuove. La natura è stata per loro anche uno spazio ludico, attraverso un’entusiasmante prova di tiro con l’arco. Ed è stata sentire prezioso, occasione per scoprirsi parte di essa.