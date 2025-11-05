 / Attualità

Cuneo, chiusura al transito di via Don Basso (Roata Rossi) per intervento sulla rete idrica

Sarà operativa dal 10 al 14 novembre

Nel periodo compreso tra le ore 08:00 di lunedì 10 novembre e sino a termine dei lavori (previsto entro la giornata di venerdì 14 novembre), a Roata Rossi, sarà operativa la chiusura al transito veicolare (in orario diurno e notturno) in via Don Basso,  all’altezza dell’area d’intersezione con via Valle Po (SP589), lungo il tratto di strada compreso tra via Del Portico e via Valle Po.

La chiusura si rende necessaria per consentire, nell’ambito degli interventi finalizzati all’efficientamento e riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile, la posa della nuova tubazione e la realizzazione di una nuova botola.


 

