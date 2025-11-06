A Ceva la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Angela Figone

Un pomeriggio di riflessione, memoria e impegno per la parità di genere.
L’Associazione Futuro Donna Odv organizza per sabato 8 novembre alle 15, nella sede dell'Unione Montata di Ceva, un doppio appuntamento per ricordare Angela Figone, giovane avvocato monregalese, e per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere.
Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione all’iniziativa, cui seguiranno gli interventi di esperte impegnate sul fronte della tutela e dei diritti delle donne:
Dott.ssa Carla Longo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cuneo, interverrà sul tema “L’emersione del fenomeno della violenza di genere: linee guida e collaborazione con i CAV e la rete territoriale”;
Dott.ssa Sarah Sclauzero, Presidente dell’A.P.S. me.dea e ufficiale al merito della Repubblica Italiana, parlerà di “Sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere”;
Dott.ssa Nadia Muratore, giornalista, modererà l’incontro con un intervento dal titolo “Parole che restano: la memoria come impegno”.
A seguire, si terrà la cerimonia di consegna delle Borse di Studio “Angela Figone”, con la premiazione dei vincitori e la consegna dei diplomi di merito ai partecipanti.
"L’evento - spiegano dall'associazione - vuole essere un segno tangibile della presenza e dell’eredità morale di Angela, che continua a ispirare attraverso l’azione di Futuro Donna percorsi di giustizia, rispetto e solidarietà".