 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 06 novembre 2025, 08:21

A Dronero l’emozionante ritorno al “Ponte del Dialogo” di Pier Mario Giovannone

Introdotto da Brunella Pelizza, il poeta cuneese ha coinvolto il pubblico in un reading nato dalla sua raccolta “Storia allegra di un uomo triste: il ritmo del contrasto”. Insieme a lui Daniele Di Bonaventura e Francesca Elena Monte

Frammenti di vita, intimità e condivisione, contrasti, allegria e tristezza che, a volte, si scoprono essere più vicine di quanto si pensa.

A Dronero, dopo il successo dell’incontro avvenuto nel 2023, ieri pomeriggio, mercoledì 5 novembre, è tornato festival letterario “Ponte del Dialogo” di Dronero il poeta cuneese Pier Mario Giovannone.

Ospite presso la Sala Milli Chegai ed introdotto dalla poetessa e critica letteraria Brunella Pelizza, ha coinvolto il pubblico in un reading nato dalla sua raccolta di componenti intitolata “Storia allegra di un uomo triste: il ritmo del contrasto” - Einaudi editore.
 

Emozionante, introspettivo e soprattutto dotato di una sottile intuizione, di Pier Mario Giovannone emerge immediatamente quella musicalità, timbro e voce della sua poetica. Suggestiva è anche quella giocosità ritmica, fonica e verbale, che richiama al suo essere musicista oltre che poeta. Lunga è stata infatti la sua collaborazione con Gianmaria Testa, in qualità di chitarrista, arrangiatore e paroliere. Essa viene evocata in una toccante sezione della raccolta, con versi che omaggiano l'amico cantautore, purtroppo prematuramente deceduto. 

Insieme a Pier Mario Giovannone era presente ieri Daniele Di Bonaventura, compositore-arrangiatore, pianista-bandoneonista marchigiano, che sin dall’inizio della sua attività ha coltivato un forte interesse per la musica improvvisata, pur avendo una formazione musicale di estrazione classica. La musicalità della poesia è stata così accompagnata dalla poetica musicale, in un evocativo connubio che si è arricchito ancor più grazie alla splendida voce della cuneese Francesca Elena Monte, cantante di Bossa Nova e Música popular brasileira (Mpb), nonché insegnante, traduttrice di testi dal portoghese all’italiano ed impegnata in vari progetti musicali.

Fogli alla mano: Giovannone ha coinvolto il pubblico nella lettura della poesia. È stato incontro, unione di voci ma, soprattutto, cuori in ascolto. E tra le poesie, una forse più di tutto è stata prezioso dono e augurio:

parola conchiglia, non chiuderti mai

raccogli i frammenti

riunisci i segmenti

ritessi le fibre 

ritraccia la trama 

riammetti gli esclusi 

asciuga il bagnato

fiorisci la strada

parola conchiglia, non chiuderti mai
 

A Dronero, il festival letterario “Ponte del Dialogo” proseguirà fino a domenica 9 novembre con tanti imperdibili appuntamenti ed ospiti speciali. Il festival è realizzato dal Comune di Dronero e dall’Agenzia di Sviluppo AFP, con il prezioso contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Banca di Caraglio. Importante la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Dronero, nell’ambito della sezione Young, e con l’Istituto Alberghiero di Dronero, i cui allievi si occuperanno dell’accoglienza del pubblico insieme allo staff del Festival e ci delizieranno con qualche gustoso aperitivo. La manifestazione coinvolge anche numerose associazioni e istituzioni culturali di Dronero: il Centro Studi Cultura e Territorio, Espaci Occitan, il Museo Luigi Mallé, la Biblioteca Civica, le associazioni Prometheus, Il Maira, Voci del Mondo e Il Bottegone.

Per consultare il programma giorno per giorno cliccare sul seguente link https://pontedeldialogo.it/edizione/autunno-2025/

Beatrice Condorelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium