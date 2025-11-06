Al Caffè letterario di Bra si legge Jack Bennet e la chiave di tutte le cose

Novembre è il mese perfetto per perdersi in racconti carichi di emozioni. E che c’è di meglio di una storia divertente, rocambolesca e a perdifiato, tra le pagine del libro «Jack Bennet e la chiave di tutte le cose» di Fiore Manni? Un volume per ragazzi da leggere anche da adulti per vivere in un mondo fantastico e avventuroso.

Jack Bennet è un bambino di dieci anni come tanti altri, forse solo un pochino più basso e più magro della media. Ogni mattina si alza, si avvolge intorno al collo la lunga sciarpa a righe azzurre che gli ha lasciato suo padre ed esce per le fumose vie di Londra.

Come molti ragazzi del suo tempo lavora in fabbrica, perché la mamma è malata, e in famiglia non c’è nessun altro che possa provvedere a loro. Una mattina, sulla strada del lavoro, Jack incontra un curioso personaggio che pare sbucato dal nulla; un uomo del tutto fuori luogo, con il suo elegante completo viola nel bel mezzo della grigia città. Jack lo osserva incuriosito e lo saluta educato, poi lo ascolta con attenzione. E fa bene, perché la più grande delle avventure può cominciare in un giorno qualunque.

L’uomo gli consegna una chiave, e con quella Jack inizia a viaggiare per mondi sconosciuti e bislacchi, dove incontra pappagalli tipografi, libri magici per tutte le occasioni, navi pirata, una ragazzina spavalda ma non troppo, un drago che sputa vapore e colleziona tesori. E molto, molto altro.

La storia di Jack ci risucchia e non ci molla; ci porta su mari senz’acqua e davanti a misteriose creature, facendoci palpitare, emozionare, e ridere anche, fino alla fine.

“Jack Bennet e la chiave di tutte le cose” (Rizzoli) è una storia per ragazzi davvero deliziosa, capace di coinvolgere il lettore davvero fino all’ultima pagina, in un crescendo di tensione e di corsa all’ultimo fiato. Ogni tassello si metterà al suo posto soltanto alle ultime pagine della storia. Pagine in cui vi sentirete un po’ tristi, perché lasciare andare Jack e gli altri personaggi non sarà semplice. Ma chi lo sa, magari in futuro avranno altre storie da raccontarci…