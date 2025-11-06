 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 06 novembre 2025, 19:48

Cambiamento climatico e scelte quotidiane: a Cervasca incontro di riflessione con esperti e comunità

Martedì 11 novembre al salone parrocchiale di San Defendente un dibattito su “Vie della pace”, crisi climatica e agricoltura sostenibile con Don Flavio Luciano, Matteo Fissore e Claudio Dutto

Cambiamento climatico e scelte quotidiane: a Cervasca incontro di riflessione con esperti e comunità

Vivere Cervasca odv, con la collaborazione di San Defendente 2000, dei Tesori della terra e della parrocchia e con il patrocinio del comune,  propone una serata di riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e sulla necessità di modificare non solo le grandi scelte politiche ma anche le nostre piccole scelte quotidiane, senza rimanere ancorati a vecchie abitudini: "E' ora di cambiare rotta?"

Il tema di quest’anno è proprio il cambiamento: a partire da una frase dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco, tre relatori proporranno il loro pensiero e le loro esperienze: Don Flavio Luciano, coordinatore diocesano della Commissione giustizia, pace e custodia del creato, ci inviterà a riflettere sulle  "Vie della pace"; Matteo Fissore, della Comunità Laudato sì Bra 2 odv spiegherà "Cosa c'entra il cibo con la crisi climatica?". Infine Claudio Dutto, agronomo, ci dirà se sono necessari cambiamenti nei settori di sua competenza: "Agricoltura, allevamento, forestazione e crisi climatica".

L'appuntamento è per martedì 11 novembre, alle h 20,45, presso il salone parrocchiale di San Defendente Cervasca.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium