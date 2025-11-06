Cambiamento climatico e scelte quotidiane: a Cervasca incontro di riflessione con esperti e comunità

Vivere Cervasca odv, con la collaborazione di San Defendente 2000, dei Tesori della terra e della parrocchia e con il patrocinio del comune, propone una serata di riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e sulla necessità di modificare non solo le grandi scelte politiche ma anche le nostre piccole scelte quotidiane, senza rimanere ancorati a vecchie abitudini: "E' ora di cambiare rotta?"

Il tema di quest’anno è proprio il cambiamento: a partire da una frase dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco, tre relatori proporranno il loro pensiero e le loro esperienze: Don Flavio Luciano, coordinatore diocesano della Commissione giustizia, pace e custodia del creato, ci inviterà a riflettere sulle "Vie della pace"; Matteo Fissore, della Comunità Laudato sì Bra 2 odv spiegherà "Cosa c'entra il cibo con la crisi climatica?". Infine Claudio Dutto, agronomo, ci dirà se sono necessari cambiamenti nei settori di sua competenza: "Agricoltura, allevamento, forestazione e crisi climatica".

L'appuntamento è per martedì 11 novembre, alle h 20,45, presso il salone parrocchiale di San Defendente Cervasca.