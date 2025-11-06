Savigliano, i locali di “Spazio Oceano” aperti alla cittadinanza

Oasi Giovani rende disponibile per la cittadinanza uno spazio nei locali di “Spazio Oceano” in via Garibaldi. I locali sono disponibili per chiunque abbia necessità di un luogo in cui ritrovarsi settimanalmente o di una sede di riferimento, in cambio di un contenuto rimborso spese.

Fino ad alcuni mesi fa sede della sartoria “Oasi del cucito”, gli spazi – su due piani – ospitano due volte a settimana i giovani del progetto Oceano. E vi si alternano già l'associazione “Voci Erranti”, la Consulta Giovani e l'associazione “Il salotto”.

I locali possono essere dunque occupati, a rotazione nel corso della giornata, da associazioni e realtà del territorio, ma anche da ragazzi, e non solo, per attività di co-working e co-studying.

"Il nostro ente – spiega il presidente Gianfranco Saglione – mira sempre di più ad aprirsi alla cittadinanza, anche a chi non frequenta abitualmente le nostre realtà, come già avviene per il salone di palazzo Longis e per i locali di corso Roma. La messa a disposizione dei locali di “Oceano” va in questa direzione, così come l'apertura settimanale del cortile del Centro educativo post-scolastico, iniziativa che partirà a breve".

Per maggiori informazioni contattare lo 0172. 712584 o scrivere a risorse@oasigiovani.it.