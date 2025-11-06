A Fossano la Mostra nazionale della Razza Bovina Piemontese, Pellegrino: “Manifestazione di alto livello con presenze da tutto il mondo” [VIDEO]

Fossano è pronta da domani, venerdì 7 novembre, a partire con la 45ª “Mostra nazionale dei Bovini di Razza Piemontese”, terza edizione proposta in Città.

Stamane, in anteprima, alla vigilia dell’evento che si terrà dal 7 al 9 novembre al Foro Boario di piazza Dompé, abbiamo incontrato l’assessore all’Agricoltura Giacomo Pellegrino, che ha ribadito tutti i motivi di interesse dell'imperdibile manifestazione, nella quale Fossano diventerà la “Capitale mondiale della Razza Bovina Piemontese”.

“Sarà un grande evento. Era nostra ambizione come amministrazione comunale portare e confermare a Fossano una manifestazione di così alto livello. – ha commentato con orgoglio Pellegrino - Una terza edizione qui in Città che proporrà i migliori capi della Razza Bovina Piemontese e con visitatori provenienti da tutta l’Italia, ma da Europa e anche dagli Stati Uniti e dal Sudamerica. Sarà quindi un evento importantissimo, con la possibilità di ammirare bellissimi soggetti campioni di razza. Inoltre, un esclusivo padiglione gastronomico nel quale ci sarà l’opportunità di assaporare le carni piemontesi, tra le quali il Gran Bollito misto”.

I numeri attestano che la Razza Piemontese “regnerà sovrana” a Fossano, con un personale primato, in attesa di entrare come capofila all’interno del Distretto cibo della Razza Bovina Piemontese, su prossima approvazione, fissata entro il 2026, della Regione Piemonte.

“Contiamo un’alta concentrazione di aziende e di allevamenti di Razza Bovina Piemontese, con tantissimi capi presenti, un centinaio, che fanno del Comune di Fossano la realtà con maggiori animali di questa prestigiosa razza” ha concluso Pellegrino.

Le principali date e gli orari degli eventi riguarderanno l’esposizione dei capi bovini già da domani mattina, con il loro arrivo. Inaugurazione ufficiale sabato mattina 8 novembre dalle 9.30 alla presenza del sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo, che giungerà a Fossano grazie alla mediazione del consigliere comunale fossanese e senatore della Repubblica Giorgio Bergesio.

Sabato sera a cena, dalle 20, e domenica 9 novembre a pranzo (12.30) servizio gastronomico offerto dal ristorante Picchio Rosso, che preparerà piatti a base di carne bovina di razza piemontese fornita dalla Cooperativa di allevatori Compral.

Tra gli appuntamenti, la mostra fotografica “La mia Piemontese” (24ª edizione), il concorso di campanacci e ganbise (i collari di legno), il ring per la sfilata dei bovini (torelli, manze, vacche e tori), le valutazioni delle giurie, le premiazioni dei migliori capi (domenica alle 13).

Per le prenotazioni obbligatorie alla cena del sabato e al pranzo della domenica del Gran bollito contattare i numeri 0171/719800 o 377/597812.