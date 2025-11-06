Racconigi riscopre Caterina de’ Mattei, l’eretica e beata che sfidò la fede e la storia

Proseguono gli appuntamenti autunnali proposti dal Comune di Racconigi in collaborazione con l'Ufficio Turistico. Domenica 16 novembre la visita in calendario è dedicata ad una figura femminile molto speciale, Caterina de' Mattei, eretica e beata. In una piccola città come Racconigi, in una modesta famiglia che viveva nel cuore del centro storico,

Caterina nasceva nel 1486. Fin da bambina fu soggetta a fenomeni mistici che, spesso, si manifestavano quando era intenta alla filatura della seta. La sua religiosità si fece sempre più intensa e, dopo la fondazione del Convento dell'Ordine dei Predicatori, Caterina entrò nelle Terziarie Domenicane. Le visioni divennero a poco a poco profezie politiche e, in quegli anni così tormentati, le sue parole vennero credute da alcuni, come Claudio di Savoia Racconigi, e denigrate da altri. Fu per questo che finì sul banco del tribunale dell'inquisizione. S

gradita ai Racconigesi, fu allontanata dalla città e trovò rifugio nella vicina Caramagna Piemonte. Sulle tracce di questa figura così discussa, il percorso di visita in città toccherà la casa natale e la cappella a lei dedicata, aperta in esclusiva per i visitatori, e le chiese dell'Ordine dei Padri Predicatori e di San Giovanni dove si conservano due preziosi altari a lei che la ricordano.

La visita è possibile grazie alla collaborazione della Parrocchia di San Giovanni e del sig.Nelino e dei volontari dell'Associazione Chiesa di San Domenico ai quali verrà devoluto parte dell'incasso. Ricordiamo che il ciclo di visite del 2025 si chiuderà in dicembre con un doppio appuntamento, il 7 e il 13 dicembre, dedicato ai piaceri della tavola: un'anticipazione in vista della Fiera di Santa Lucia e delle feste natalizie. Per informazioni è possibile consultare la pagina del Consorzio Conitours www.cuneoalps.it o telefonare al numero 0171 696206.