Diano d’Alba entra nella rete dei Comuni “amici” dell’energia pulita

Diano d’Alba entra ufficialmente nella rete nazionale “Un Comune per Amico”, promossa da Anter – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili.

La cerimonia si è svolta lunedì 3 novembre a Palazzo Giustiniani, tra le sedi del Senato della Repubblica, a Roma. A rappresentare la città langarola c’erano il sindaco Ezio Cardinale e l’ambasciatrice volontaria Giorgia Mazzetto.

Il progetto “Un Comune per Amico” unisce le amministrazioni italiane che intendono promuovere la transizione ecologica e culturale verso un futuro sostenibile, attraverso campagne di sensibilizzazione, attività nelle scuole e azioni concrete sul territorio.

Nel corso della cerimonia, il presidente di Anter Alessandro Giovannini ha letto un messaggio di congratulazioni inviato dal ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottolineando come “la transizione ecologica debba partire da una transizione culturale”. Sono intervenuti anche il senatore Adriano Paroli, il direttore Lohengrin Becagli e il cavaliere Antonio Rancati del Comitato Scientifico.

“Premiamo i Comuni che per primi hanno creduto nel progetto – ha dichiarato Becagli – scegliendo di fare rete per costruire insieme un futuro più sostenibile”. Con l’ingresso di Diano d’Alba, le Langhe rafforzano il loro ruolo da protagoniste nel panorama delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale.