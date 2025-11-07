"Oltre lo schermo" : a Priero un incontro sul ruolo degli adulti nell’uso dello smartphone per aiutare i ragazzi a vivere online e offline

Un incontro dedicato a genitori, educatori, insegnanti, assistenti sociali e figure educative per riflettere insieme sull’impatto dell’uso degli smartphone nella vita dei più giovani. L’appuntamento, dal titolo “Oltre lo schermo”, si terrà giovedì 27 novembre alle ore 20.45 presso la Sala della Confraternita di Priero.

La serata sarà condotta da Matteo Mancini, Pedagogista specialista in Media Education della Cooperativa Caracol, PhD Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e offrirà spunti pratici e strumenti per accompagnare bambini e ragazzi verso un uso più consapevole e positivo delle tecnologie digitali.

L’iniziativa è promossa dall’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, nell’ambito dei progetti “Genitorialità Positiva” e “Pippi”, con il sostegno della Regione Piemonte e dell’Unione Europea.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni:

LINK: https://forms.gle/eXLj7Dbus2SB1z5W8

sociale.ceva@unionemontanaceva.it