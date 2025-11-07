 / Eventi

Ancora una volta LILT per i giovani, i volontari dei grupppi scuola nelle aule per la prevenzione della salute

Proseguono gli incontri nelle scuole che aderiscono al consolidato progetto “Il Percorso della Salute”. In parallelo, il collaudato tandem tra i medici del reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle e la LILT Cuneo tornerà a incontrare anche gli studenti delle scuole superiori

Che cosa serve per rimanere a lungo in salute? Che cos’è davvero il benessere? Perché ci ammaliamo — e quando?
Sono queste le domande che, da anni, i volontari dei Gruppi Scuola della LILT Cuneo (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Cuneo odv) portano nelle aule degli istituti scolastici della nostra provincia, cercando insieme ai ragazzi le risposte “giuste” per ogni età.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025-2026, anche i volontari della LILT “scaldano i motori”. Il primo appuntamento con le scuole cittadine di Cuneo – dall’infanzia alle primarie e alle secondarie di primo grado – si è tenuto venerdì 19 settembre, nell’ambito del Cuneo Bike Festival.
Attraverso giochi, percorsi e momenti di dialogo, bambini e volontari hanno esplorato insieme molti temi fondamentali per la salute: la protezione dal sole, la corretta alimentazione, l’importanza dell’attività fisica e i rischi legati ad alcol e fumo. Un modo divertente per parlare di prevenzione, muovendosi e imparando in libertà.

Nei prossimi mesi proseguiranno gli incontri nelle scuole che aderiscono al consolidato progetto “Il Percorso della Salute”, avviato nel 2010 e che, solo lo scorso anno, ha coinvolto oltre 4.700 studenti dai 3 ai 14 anni di tutta la provincia di Cuneo.

In parallelo, il collaudato tandem tra i medici del reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle e la LILT Cuneo tornerà a incontrare anche gli studenti delle scuole superiori. Con loro si parlerà di prevenzione a 360 gradi – dagli stili di vita ai vaccini, dagli screening agli aspetti psicologici – offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire, fin da oggi, una consapevolezza di salute e responsabilità verso sé stessi.

