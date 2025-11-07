Ancora una volta LILT per i giovani, i volontari dei grupppi scuola nelle aule per la prevenzione della salute

Che cosa serve per rimanere a lungo in salute? Che cos’è davvero il benessere? Perché ci ammaliamo — e quando?

Sono queste le domande che, da anni, i volontari dei Gruppi Scuola della LILT Cuneo (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Cuneo odv) portano nelle aule degli istituti scolastici della nostra provincia, cercando insieme ai ragazzi le risposte “giuste” per ogni età.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025-2026, anche i volontari della LILT “scaldano i motori”. Il primo appuntamento con le scuole cittadine di Cuneo – dall’infanzia alle primarie e alle secondarie di primo grado – si è tenuto venerdì 19 settembre, nell’ambito del Cuneo Bike Festival.

Attraverso giochi, percorsi e momenti di dialogo, bambini e volontari hanno esplorato insieme molti temi fondamentali per la salute: la protezione dal sole, la corretta alimentazione, l’importanza dell’attività fisica e i rischi legati ad alcol e fumo. Un modo divertente per parlare di prevenzione, muovendosi e imparando in libertà.

Nei prossimi mesi proseguiranno gli incontri nelle scuole che aderiscono al consolidato progetto “Il Percorso della Salute”, avviato nel 2010 e che, solo lo scorso anno, ha coinvolto oltre 4.700 studenti dai 3 ai 14 anni di tutta la provincia di Cuneo.

In parallelo, il collaudato tandem tra i medici del reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle e la LILT Cuneo tornerà a incontrare anche gli studenti delle scuole superiori. Con loro si parlerà di prevenzione a 360 gradi – dagli stili di vita ai vaccini, dagli screening agli aspetti psicologici – offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire, fin da oggi, una consapevolezza di salute e responsabilità verso sé stessi.