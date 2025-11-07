Bene Vagienna, inizia la prima stagione teatrale della sala don Giraudo

La compagnia teatrale Mulino ad Arte inaugura la prima stagione teatrale a Bene Vagienna, presso la Sala Don Giraudo della Parrocchia Maria Vergine Assunta.

L’iniziativa nasce grazie al sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito, e alla collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, il Comune di Bene Vagienna e la Banda Brusca.

Bene Vagienna ospiterà così un cartellone che spazia dalla prosa alla musica, dal teatro ragazzi alla clownerie, con la partecipazione di artisti e compagnie di rilievo nazionale, confermando la vocazione del territorio a farsi crocevia di cultura, incontro e partecipazione.

La rassegna, intitolata “A teatro il futuro si vede prima”, sarà ospitata nella Sala Don Giraudo, inaugurata nel 2023 nel complesso parrocchiale di Maria Vergine Assunta, che ambisce a trasformarsi in un vero e proprio teatro, punto di riferimento culturale e luogo di incontro per la comunità e il territorio circostante.

Una stagione per tutte le età

Dopo il grande successo dell’evento di apertura del 5 ottobre, prende ufficialmente il via la stagione teatrale 2025–2026, composta da sette appuntamenti dedicati al pubblico adulto e due spettacoli per bambini.

Un programma che conferma la vocazione del teatro come spazio aperto a tutte le età, promotore di esperienze condivise, di incontro e di riflessione.

L’apertura della stagione

Il sipario si alzerà venerdì 14 e sabato 15 novembre alle ore 21 con lo spettacolo Margherito, c’è tempo per tornare a casa, interpretato da Daniele Ronco, con l’accompagnamento musicale del fisarmonicista benese Mauro Borra, che porta la sua arte di strada in giro per l’Europa, unendo virtuosismo e passione popolare.

Lo spettacolo, grazie all’interpretazione di Daniele Ronco ha di recente vinto il Premio come Miglior Attore alla 42ª edizione del Premio di Leonforte, ha conquistato la giuria con la seguente motivazione:

“Per la sua interpretazione nello spettacolo Margherito – C’è tempo per tornare a casa, Daniele Ronco attraversa con naturalezza diversi registri emotivi, dall’ironia alla commozione, dalla leggerezza alla profondità, modulando voce e gesto in modo vivido e misurato.

La sua prova scenica trasforma piccole storie quotidiane in memoria condivisa, patrimonio collettivo che tocca l’universale attraverso il particolare.

Un’interpretazione capace di coinvolgere il pubblico, rendendo il teatro uno spazio di emozione, ascolto e poesia.”

Sinossi dello spettacolo

Margherita – in occitano Margherito – era una donna eco-sostenibile senza saperlo.

Sola ma non isolata, legata al cielo e alle stelle, custode di racconti e memorie, rappresenta una figura archetipica, familiare e universale in cui riconoscersi.

Attraverso di lei, il racconto diventa un viaggio poetico tra radici, natura e memoria, capace di restituire alla comunità il valore semplice e potente del prendersi cura delle radici e delle relazioni.

Crediti artistici

Una produzione Mulino ad Arte, Associazione La Cevitou ed Ecomuseo del Castelmagno

Da un’idea di Erica Liffredo

Di Daniele Ronco e Francesco Bianchi

Con Daniele Ronco e Mauro Borra (fisarmonica)

Musiche di Davide Borra e Mauro Borra

Regia di Francesco Bianchi

Con questa prima stagione, Mulino ad Arte prosegue il proprio impegno nel portare teatro di qualità anche nei piccoli centri, valorizzando il patrimonio umano e culturale dei territori e promuovendo una rete di spazi dedicati alla bellezza, alla riflessione e al senso di appartenenza.