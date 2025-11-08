Bra, la stagione musicale di Santa Chiara si chiude con tre concerti a cura della FFM

Appassionati di musica, questa è per voi. L’associazione Ettore Molinaro di Bra, a chiusura della stagione autunno inverno 2025 di Santa Chiara, invita a tre concerti curati dalla Fondazione Fossano Musica, l’Ente che da qualche anno gestisce la Scuola di musica braidese. Si tratta di appuntamenti molto interessanti, particolari, sia per le opere che verranno eseguite, sia per gli esecutori.

Si comincia domenica 23 novembre, alle ore 17, con un duo flauto-pianoforte, che eseguirà composizioni di autori del Novecento (Fauré, Bartòk…).

Si prosegue domenica 30 novembre, alle ore 17, con l’Ensemble Prometeo, che eseguirà Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, una delle opere più amate e ascoltate.

Infine domenica 7 dicembre, alle ore 17, l’Ensemble di Musica Antica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI “La Mole Armonica” eseguirà le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach nella trascrizione per trio d’archi. Tutto gratis, naturalmente.