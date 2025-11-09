A Cuneo l'opera lirica “SPETTACOLARE!”: Elisir d’amore

Dopo i successi di pubblico e di critica raccolti in estate approda a Cuneo Live APS, associazione saviglianese con la passione per la musica rigorosamente “dal vivo”, con l’Opera lirica “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti.

“La nostra missione è quella di offrire musica di qualità raggiungendo, prioritariamente, pubblici non abituali”, dice il presidente Marco Abbadessa, “e vogliamo svolgere questo compito con il maggior coinvolgimento possibile di tutti gli attori del territorio. Per questo motivo collaboriamo stabilmente con la Fondazione Istituto Musicale Fergusio di Savigliano, con l’Associazione La Musica in Testa di Fossano e, da alcuni mesi, con il Teatro Don Bosco di Cuneo che ospiterà la nostra prossima produzione all’interno di SPETTACOLARE, la stagione culturale 2025-2026”.

La produzione mescola amatorialità e professionalità portando in scena oltre 70 interpreti tra cantanti professionisti, maestri d’orchestra, coristi, danzatrici, comparse. Le scene, i costumi, gli allestimenti sono prodotti grazie all’impegno degli instancabili volontari di Live APS, il tutto per uno spettacolo che risulta frizzante e godibile e che riserva al pubblico in sala anche una simpatica sorpresa finale.

La storia ruota attorno alle vicende dell’umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ed incapace di dichiararsi. L’equilibrio viene bruscamente interrotto con l’arrivo di Dulcamara, che – fingendosi un dottore – vende a Nemorino un fantomatico elisir d’amore…

Nel ruolo di Adina il soprano Daniela Quaglia, che cura anche la regia. Salvatore Romei è Nemorino, Enrico Masserano è Dulcamara, Gabriele Barinotto è Belcore, Serena Garelli è Giannetta. L’orchestra è diretta dal maestro Paolo Fiamingo, coadiuvato dal maestro collaboratore Pinny Gaggero. Le coreografie sono di Noemi e Rachele Costella.

Biglietti :

Platea € 10,00 | Galleria € 8,00 | Biglietti per musica, teatro lirico e danza: Intero € 15,00 | Ridotto € 12,00

I biglietti si possono acquistare IN CASSA:

quando la Sala è aperta per altri eventi in programma (dopo l’inizio dell’evento)

il sabato dello spettacolo a partire dalle 20.15

È possibile PRENOTARE i biglietti entro le 18.00 del giorno precedente lo spettacolo scrivendo alla mail biglietteria@salesianicuneo.it e indicando:

spettacolo e numero biglietti

settore (platea o galleria)

nominativo e telefono di riferimento

i biglietti prenotati dovranno essere ritirati e pagati in cassa entro le 20.30 della sera dello spettacolo

o direttamente al botteghino del Teatro Don Bosco (via San Giovanni Bosco 21, Cuneo).