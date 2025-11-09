Ottant'anni di Federmanager Cuneo: la festa nel segno dell'appartenenza [FOTO E VIDEO]

Ha avuto luogo ieri, sabato 8 novembre, presso l’Agenzia di Pollenzo, la festa degli 80 anni della Federmanager Cuneo, una lunga storia al servizio di quadri, dirigenti e alte professionalità dell’industria cunee

Preceduto dall’assemblea dei soci e dalla presentazione del bilancio consuntivo 2024, l’evento è proseguito in forma pubblica, alla presenza del presidente nazionale Federmanager Valter Quercioli, con l’intervento del presidente Federmanager Cuneo Fulvio D’Alessandro, che ha ribadito con schiettezza e verve i valori, le funzioni e le prospettive che contraddistinguono l’operato “cu

“Comunità, etica, senso di appartenenza, servizio, condivisione, sensibilità e attenzione verso la persona: queste sono le cose che ritengo importanti nel nostro modo di operare. Dalla mia esperienza ho imparato che la cultura aziendale si basa sul benessere delle persone e sulla crescita comune, e sono fiero dei risultati che abbiamo conseguito e degli sforzi che abbiamo sostenuto in questi ultimi anni. Siamo radicati in Granda grazie al senso di comunità e grazie al fatto di aver creato una serie di servizi per manager e dirigenti. Una storia importante la nostra, che addirittura inizia prima della fondazione ufficiale del 1945: già nel 1928 un documento attesta l’unione di una trentina di dirigenti in un organismo di tutela. Abbiamo consolidato anche i rapporti con Confindustria Cuneo, segno di una sinergia tra rappresentanza datoriale e manageriale, in cui, pur con ruoli distinti, prevalgono il dialogo e il confronto. Guardiamo con attenzione a formazione, digitalizzazione, sostenibilità e inclusione e siamo presenti ai tavoli delle conciliazioni con una posizione sempre rispettosa delle parti, ma con l’obiettivo di garantire i nostri iscritti che si trovano in difficoltà”.

Fulvio D’Alessandro è presidente di Federmanager Cuneo dal 2022, punto di riferimento per circa 470 dirigenti industriali della Granda (su oltre 1300). Cuneo è una delle 55 sedi coordinate dalla sede centrale di Roma, in particolare dal Consiglio Nazionale. Nel suo intervento a Pollenzo, il presidente nazionale Valter Quercioli ha sottolineato:

“Lo scorso 19 novembre, durante la nostra assemblea nazionale, abbiamo lanciato l’idea del di un piano straordinario per managerializzare 20mila piccole medie imprese nell’arco dei prossimi 10 anni. Soltanto il 5% del tessuto industriale italiano è dotato oggi di una struttura manageriale. Lavoreremo con il governo affinché tante imprese italiane che vogliono e possono crescere, siano incoraggiate a farlo e accompagnate da una struttura manageriale al loro interno. Il costo stimato è di 8-10 miliardi in 10 anni e andrà a favore di 20mila imprese che renderanno ancora più forte l’Italia nel mondo. Siamo tuttora la seconda manifattura in Europa dietro alla Germania e il quarto esportatore mondiale: con questi investimenti potremo scalare la classifica. Tra i nostri compiti c’è la promozione delle competenze dei manager, grazie alla nostra Academy che ha messo a punto una serie di programmi, anche on-line, utili alla formazione di dirigenti preparati e aggiornati. Devo complimentarmi per la celebrazione degli 80 anni qui nel cuneese, in un territorio che esprime un’ottima sinergia con la Federazione nazionale”

Durante l’evento sono stati premiati per i loro 40 anni di adesione a Federmanager Cuneo i soci Gian Marco Agaccio, Alessandro Aimeri e Maurizio Musso.

Sono intervenuti in un interessante talk, focalizzato sulla comunicazione attiva, Massimo Acanfora Alberto Castellaro e Franco del Vecchio e hanno presentato un’interessante pubblicazione incentrata sulla storia degli 80 anni della federazione di Cuneo Claudio Di Pietro, Alberto Castellaro, Fausto Fresia, Massimo Acanfora e il presidente Fulvio D’Alessandro.

Per Confindustria Cuneo è intervenuto Carlo Baudena, mentre l’avvocato Monica Binello ha focalizzato l’attenzione dei partecipanti su Statuto ed Etica.

Presenti in sala Mauro Danna e Alice Zagami.

Gli altri interventi dal palco hanno visto protagonisti Francesca Rostagno per Epaca, Simona Cirio per CDC Affidea, Luca Barbaso e Domenico Piano per OP Solution, Massimiliano Lutero per Previndai, Sandro Sabbattini per Fasi, Concetta Puccio per Assidai e Matteo Scarso per Praesidium.

La giornata ha visto una partecipazione eccezionale, come mai in precedenti edizioni, con oltre 130 soci Federmanager e si è conclusa con un pranzo conviviale.

