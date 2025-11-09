Una volpe sul tetto nel centro di Saluzzo: il singolare avvistamento e lo stupore dei residenti

Singolare avvistamento, questa mattina, domenica 9 novembre, tra via Volta e via Valore inferiore, a pochi metri da piazzetta Santa Maria e dal centro storico di Saluzzo. Sul tetto di un edificio cittadino, infatti, da qualche ora se ne sta placidamente accovacciata una bellissima volpe.

“Mi sono affacciato al balcome intorno alle 7 e ho visto un animale accovacciato: ho pensato ad un gatto. Ma poi ho guardato bene: non era un gatto, ma una volpe e, anche abbastanza grande. Ha visto che la osservavo. Si è ritirata un pochino, ma è rimasta visibile", spiega Paolo Rosso, residente del palazzo.

Resta un mistero come l’animale sia riuscito ad arrivare fin lassù. Secondo il racconto del residente, la volpe potrebbe essere entrata da uno dei due accessi dell’edificio: il portone di via Volta, forse rimasto aperto, oppure quello in ferro battuto di via Valoria Inferiore, passando tra le sbarre. Da lì avrebbe salito due piani di scale, attraversato il ballatoio, raggiunto il terrazzo – ricco di vegetazione – e infine il tetto.

Potrebbe essere giunta dalla collina del vicino Parco di Vigna Ariaudo, inaugurato un mese fa e, una volta uscita dalla grande area verde, aver percorso via Valoria inferiore ed essere arrivata al portone nel basso centro storico.

“L’ho vista coricata in un angolino – continua Rosso – e poi si è spostata in una zona più riparata, ma è ancora lì.”

Dopo la segnalazione, sono stati allertati il Cras di Bernezzo e il servizio veterinario dell’Asl, coordinato dal dottor Andrea Avagnina, che ha consigliato di attendere la notte per verificare se l’animale deciderà di allontanarsi spontaneamente.

L’unica via che avrà per andare via è quella che ha usato per arrivare lassù.