A Vicoforte il meeting nazionale di Subbuteo

A Vicoforte domenica 16 novembre, dalle ore 9 del mattino, nella sala polifunzionale in via Al Santuario presso gli edifici scolastici, si svolgerà un meeting nazionale di subbuteo, con un torneo a squadre al quale parteciperanno concorrenti appassionati del gioco e aperto a tutti gli eventuali altri appassionati ed agli spettatori.
Il Meeting è organizzato dall’Associazione Old Subbuteo Club Torino, associazione, che conta circa 40 iscritti, nata con l’intento di fornire un luogo d’incontro agli appassionati di questo famoso gioco da tavolo, in un clima di amichevole competizione.
Il torneo, denominato Chocolate Cup 2025, fruisce della sponsorizzazione della Cioccolocanda di Silvio Bessone del Santuario.
"Un evento molto particolare - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco -, se non unico, per le nostre zone che auspico possa ottenere successo proprio per la sua tipicità e per le emozioni di assistere ad un bel gioco da tavolo che, per i meno giovani come me, suscita tanti ricordi".