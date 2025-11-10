 / Attualità

Attualità | 10 novembre 2025, 13:53

Vicoforte aderisce a MondoCER: in programma una serata informativa sulla nuova comunità energetica

Si svolgerà venerdì 14 novembre alle 20,30 nella sala polifunzionale

La sede di MondoCER

Il Comune di Vicoforte nel mese di luglio aveva deliberato l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile MondoCER che fra i soci fondatori conta il Comune di Mondovì ed il Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese. 

Venerdì 14 novembre alle ore 20,30 nella sala polifunzionale, presso gli edifici scolastici, sarà proprio di Direttore del CFP Marco Lombardi, attuale Presidente di MondoCER, con i suoi collaboratori, ad illustrare le opportunità offerte da una comunità energetica e le modalità di adesione in qualità di produttori o di consumatori o con entrambi i ruoli.

"L’incontro - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco - è aperto a tutti e ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa affinché aziende e famiglie possano iniziare a valutare la possibilità di far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile ed in particolare di quella di cui anche il Comune ha scelto di aderire".

