Vicoforte aderisce a MondoCER: in programma una serata informativa sulla nuova comunità energetica

Il Comune di Vicoforte nel mese di luglio aveva deliberato l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile MondoCER che fra i soci fondatori conta il Comune di Mondovì ed il Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese.

Venerdì 14 novembre alle ore 20,30 nella sala polifunzionale, presso gli edifici scolastici, sarà proprio di Direttore del CFP Marco Lombardi, attuale Presidente di MondoCER, con i suoi collaboratori, ad illustrare le opportunità offerte da una comunità energetica e le modalità di adesione in qualità di produttori o di consumatori o con entrambi i ruoli.

"L’incontro - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco - è aperto a tutti e ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa affinché aziende e famiglie possano iniziare a valutare la possibilità di far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile ed in particolare di quella di cui anche il Comune ha scelto di aderire".