Cuneo e valli | 10 novembre 2025, 07:09

Boves, la Banda “Silvio Pellico” accende le stelle di Santa Cecilia

Il 22 novembre al Teatro Borelli il Concerto con immagini del cielo cuneese e una raccolta solidale per il progetto “Pastificio futuro”

La Banda musicale “Silvio Pellico” di Boves, La Rumorosa, il 22 novembre alle ore 21, nel teatro Borelli di Boves, eseguirà il suo personale e stellato Concerto di Santa Cecilia.

Grazie ai meravigliosi scatti di Francesco Ferrara, fotografo amatoriale e membro della banda, la sera del 22 novembre potrete ascoltare musica ed ammirare il cielo stellato cuneese come non lo avete mai visto.

L'ingresso sarà libero, ma come ogni anno La Rumorosa sostiene un progetto solidale. Quest'anno la raccolta fondi ad offerta sarà devoluta al progetto "Pastificio futuro", in collaborazione con la bottega Equo e Solidale di Boves "Qui e là".

cs

