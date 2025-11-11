Da Borgo San Dalmazzo al successo nazionale: Bertano trionfa a Rovigo

Straordinario successo per il chitarrista di Borgo San Dalmazzo Nicolò Bertano, che ha conquistato il Primo Premio alla 4ª edizione del Concorso "Paolo Ambroso", svoltosi a Rovigo.

Un brillante riconoscimento per il giovane musicista, allievo del maestro G. Bandini al Conservatorio "Boccherini" di Lucca.

Il prestigioso concorso, aperto ai migliori allievi chitarristi dei Conservatori italiani senza limiti di età o di corso accademico, ha visto la partecipazione di numerosi musicisti provenienti da tutta Italia. Dopo una prima selezione online, la giuria ha individuato i cinque finalisti: Nicolas Falabella, Cristian Medina, Nicolò Bertano, Gianluca Daglio e Francesca Floris.

La prova finale si è tenuta il 26 ottobre, quando i concorrenti hanno presentato un programma musicale della durata di circa 20-25 minuti. Al termine delle esecuzioni, la giuria ha decretato la vittoria di Nicolò Bertano, premiandolo con una borsa di studio di 1.500 euro e l'invito ad aprire la prossima edizione del concorso con un concerto inaugurale.

Un risultato di grande prestigio che conferma il talento e la dedizione di Nicolò Bertano nel panorama chitarristico nazionale. Nel corso della sua giovane carriera ha infatti ottenuto numerosi Primi Premi Assoluti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Internazionale Giovani Promesse di Parma "Paganini Guitar Festival", il Concorso Nazionale "Giulio Rospigliosi", il Concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi", il Concorso Internazionale "Gaetano Marziali", il Concorso Internazionale "Diapason d'Oro", il Concorso Nazionale Davide "Lufrano Chaves", il Concorso Nazionale "Lia Trucco", il Concorso Nazionale Chitarra Verde, il Concorso Nazionale "Città di Giussano", il Concorso European Music Competition Moncalieri, il Concorso Nazionale "Riviera Etrusca" e il Concorso Nazionale "Città di Stresa".

Ha inoltre seguito corsi di perfezionamento con alcuni tra i più importanti maestri della scena chitarristica internazionale, tra cui Lorenzo Micheli, Carlo Marchione, Paolo Pegoraro, Andrea De Vitis, Aniello Desiderio, Goran Krivokapić, Laura Young e molti altri.