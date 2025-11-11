“La cultura che batte”: concerto per violini a Torre San Giorgio con le musiche di Antonio Vivaldi

I violinisti Francesco D’Orazio e Paola Nervi

La rassegna “La Cultura che batte”, organizzata a Torre San Giorgio propone un nuovo appuntamento musicale.

Questa sera, martedì 11 novembre alle 21, la Pinacoteca Sismonda – Casa Bonino ospiterà il Concerto per violini dedicato ad Antonio Vivaldi, promosso dall’associazione Culturale Carlo Sismonda, in collaborazione con la Libertas San Giorgio e con il patrocinio del Comune di Torre San Giorgio.

Protagonisti della serata saranno i violinisti Francesco D’Orazio e Paola Nervi, membri dell’ensemble L’Astrée, noto per l’interpretazione raffinata e filologica del repertorio barocco.

Un’occasione preziosa per gli amanti della musica classica e per quanti desiderano riscoprire la bellezza e la ricchezza del patrimonio vivaldiano, in un contesto suggestivo come quello della Pinacoteca Sismonda, luogo simbolo della cultura e dell’arte nel territorio cuneese.

Il programma prevede l’esecuzione di due sonate da camera della Biblioteca Nazionale di Torino: Sonata in si bemolle maggiore RV 77 per due violini (Allegro – Andante – Allegro) e Sonata in fa maggiore RV 70 per due violini (Allegro – Larghetto – Allegro molto).

Ingresso libero.