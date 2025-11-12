Cinema Vekkio: una cena con delitto per aiutare i bambini di Gaza

Il Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba trasforma il sabato sera in un'esperienza di solidarietà e intrattenimento con la Cena con Delitto del 22 novembre. L'evento, che inizierà alle ore 20, unisce gastronomia, teatro interattivo e beneficenza in una formula originale che promette una serata indimenticabile.

L'iniziativa, proposta al prezzo di 25 euro comprensivo di cena e spettacolo, vedrà i partecipanti trasformarsi in detective per una sera. Mentre gusteranno le portate preparate per l'occasione, gli ospiti dovranno seguire una catena di indizi disseminati tra una portata e l'altra, osservando con attenzione sguardi, cenni e parole degli attori-indiziati che si muoveranno tra i tavoli. La sfida sarà scoprire il colpevole prima che venga servito il dessert, in un crescendo di suspense e colpi di scena che terrà tutti con il fiato sospeso.

Il menù della serata propone un viaggio gastronomico che spazia dall'hummus con crudité alle frittate di verdure al sugo, dai fusilli alla crema di zucca all'arrosto di maiale con patate, per concludere con il dolce. Nel prezzo sono inclusi acqua e un bicchiere di vino.

L'aspetto più significativo dell'evento è la sua finalità benefica: l'intero ricavato della serata sarà devoluto alla campagna "Help Gaza now" promossa dall'Arci Nazionale per sostenere i bambini della Striscia di Gaza. Un'occasione per coniugare divertimento e impegno sociale, trasformando una serata di svago in un gesto concreto di solidarietà internazionale.

Il Circolo Cinema Vekkio, situato in Corso Riddone 3 a Corneliano d'Alba, conferma così la propria vocazione di spazio culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative che vanno oltre il semplice intrattenimento per abbracciare cause di rilevanza umanitaria.