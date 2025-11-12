Incontro tra il presidente della Provincia Robaldo e le Acli di Cuneo

Nel pomeriggio di lunedì 10 novembre si è svolto, presso la sede della Provincia di Cuneo, un incontro tra il presidente Luca Robaldo e il presidente provinciale delle Acli di Cuneo, Elio Lingua, insieme ai membri del consiglio di presidenza dell’associazione.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto sui temi del lavoro, della formazione e dell’inclusione sociale, ambiti nei quali le Acli operano da sempre con impegno e attenzione al territorio. Nel corso della riunione, sono stati condivisi spunti e prospettive di collaborazione, anche in vista delle nuove sfide che coinvolgono le comunità locali e il mondo del volontariato.

«Le Acli rappresentano una realtà fondamentale per il nostro territorio. – ha dichiarato il presidente Robaldo – Con il loro impegno costante nel promuovere coesione sociale, formazione e sostegno alle persone, sono un punto di riferimento prezioso per la comunità provinciale e un esempio di come il volontariato possa fare la differenza nella vita quotidiana di molti».