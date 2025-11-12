Saluzzo, Svitati & Content: buona la prima!

L’edizione zero di Svitati e Content? E’ stato come prendere la rincorsa per un nuovo viaggio. Un Festival nuovo, fatto di respiro e confronto, tra content creator, podcaster, organizzatori e dj per raccontare i contenuti social, mettere a confronto creatori di contenuti e influencer, giovani e meno giovani, appassionati e professionisti.

Minimo comune denominatore: il pensiero, il contenuto oltre la forma.

"Oltre 450 prenotazioni e una giornata caratterizzata da uno staff del Festival giovanissimo - classe 2008/2009 - per dare un segnale: avanti verso il futuro" sottolineano gli organizzatori.

Negli spazi de Il Quartiere, si sono avvicendati volti e voci. Un workshop su come nasce un podcast, una puntata dal vivo di “Qui si fa l’Italia”, il chimico divulgatore più famoso d'Italia, una delle più influenti content creator del food, il dietro le quinte di un Festival scientifico e di una delle trasmissioni radiofoniche della radio numero uno nel Paese.

Ecco qualche chicca per chi non c’era.

I protagonisti - Lorenzo Baravalle & Lorenzo Pregliasco, Dario Bressanini, Aurora Cavallo, Frame Divagazioni, Francesco Quarna - hanno offerto ad un pubblico molto eterogeneo, composto anche da studenti e professori, ma soprattutto da famiglie, curiosi e appassionati (qualcuno giunto apposta da Milano) una giornata per fare ciò che oramai non siamo abituati a fare, presi da una vita veloce e incapaci spesso di approfondire: ascoltare e pensare.

"Content è solo all’inizio e questa puntata zero, per la Fondazione Amleto Bertoni, è stata l’occasione per incontrare gli animatori di nuovi format e testare ancora una volta le proprie capacità. Nel futuro, certamente, un po' di contaminazione con i mondi che sabato hanno incrociato Saluzzo con le loro orbite, ci sarà, magari in eventi che sono già nel DNA di Fab, magari in qualche nuova creatura".

Ma il Quartiere, aperto, bellissimo e accogliente per tutte e per tutti, certamente si candida anche ad essere la casa della cultura pop contemporanea in una veste nuova, ma non per questo poco seria. Tre citazioni degli ospiti, per restituire tre morsi delle ottime pietanze guastate da chi c'era.

“In Qui si fa l’Italia non si inventa nulla, nemmeno i virgolettati”, perché produrre un podcast di approfondimento significa scrivere qualcosa che somiglia a una sceneggiatura vera e propria, come ci hanno ricordato Lorenzo Baravalle e Lorenzo Pregliasco.

“Io sono della provincia di Cuneo. Per me vale più la persona di tutto il resto. Cooker girl è il mio alter ego positivo. Tutto ciò di buono che so fare lo metto lì. Per il resto.... Lasuma perdi”: la genuinità è il segreto del meritato successo di Aurora Cavallo (Cooker Girl).

“Via Massena 2 è un posto in cui le cose accadono perché ci sono le persone che le fanno accadere”, così haraccontato Francesco Quarna di Radio Dj, confermando che nella vita l'elemento umano fa sempre la differenza.