Eventi | 12 novembre 2025, 15:32

A Cuneo “La guerra degli idioti”: la fotografia come riflessione sulla cecità collettiva

Dal 29 novembre al 28 dicembre, Palazzo Santa Croce ospita una mostra fotografica che indaga i meccanismi dell’alienazione e del conformismo moderno

La mostra si tiene a Palazzo Santa Croce

Un titolo provocatorio per un progetto artistico che invita a guardare oltre le apparenze. “La guerra degli idioti”, mostra fotografica del Progetto HAR, sarà ospitata a Palazzo Santa Croce di Cuneo dal 29 novembre al 28 dicembre 2025, offrendo al pubblico un percorso visivo che si trasforma in un atto di denuncia e riflessione.

Attraverso immagini forti, simboliche e spesso disturbanti, la mostra esplora il tema della cecità sociale, quella che spinge gli individui a seguire masse, mode e ideologie senza spirito critico. L’opera scelta per il manifesto – figure bendate, uniformi nei gesti e nei volti – diventa metafora di un’umanità che ha perso la capacità di vedere, ascoltare e pensare autonomamente.

L’iniziativa, sostenuta dalla Città di Cuneo, dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte, rientra nel percorso culturale promosso dal Progetto HAR, che da anni intreccia fotografia, arte e riflessione civile.

L’inaugurazione si terrà domenica 30 novembre alle ore 11.00, con ingresso libero. La mostra sarà visitabile il venerdì e sabato dalle 16 alle 19, e la domenica e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (chiusa il 25 e 26 dicembre).

