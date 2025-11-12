Nuove attività collaterali alla mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art” a Busca e a Cherasco

Continua a riscuotere grande successo la rassegna internazionale “SBAM! Un percorso nella Pop Art”, curata da Cinzia Tesio e promossa dalle associazioni Monviso Arte e Cherasco Eventi.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nelle prime settimane, la manifestazione entra in una nuova fase con l’attivazione dei laboratori didattici per le scuole, elemento centrale del progetto, concepito per stimolare nei più giovani curiosità e interesse verso il linguaggio dinamico e contemporaneo della Pop Art.

A partire dal prossimo fine settimana, ogni domenica pomeriggio saranno inoltre disponibili visite guidate su prenotazione, comprese nel costo del biglietto, per accompagnare il pubblico alla scoperta dei protagonisti e dei capolavori esposti.

Le mostre di Busca e Cherasco propongono oltre 190 opere di artisti che hanno segnato la storia dell’arte contemporanea: Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Jim Dine, Robert Indiana, Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Enrico Baj, Ugo Nespolo, Arman e Mimmo Rotella.

Tra gli eventi collaterali, sabato 15 novembre è in programma un’escursione in collina per ammirare i colori dell’autunno e il suggestivo foliage, in abbinamento al biglietto della mostra. L’esperienza si concluderà con una degustazione in cantina.

Il ritrovo è previsto presso Casa Francotto alle ore 14.

Si consiglia un abbigliamento comodo.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi collaterali contattando il numero 371-542 0603 oppure scrivendo a info@casafrancotto.it

(Segreteria attiva tutti i giorni dalle 14 alle 18).

L’iniziativa “Un biglietto, due eventi” propone un ticket unico da 12 euro (non sono previste riduzioni per motivi organizzativi) ed è gratuita per gli under 16.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti: https://sbampopart.it/

Altri eventi collaterali: domenica 23 novembre visita alle cave di alabastro e domenica 30 novembre visita alla Collezione La Gaia.

Orari:

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30

Segreteria: 371-542 0603

info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30

Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30

Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it