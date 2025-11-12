“Voci per Santa Cecilia”: a Cuneo il Coro polifonico di Sommariva Bosco

Sabato 22 novembre alle 21 la Chiesa del Sacro Cuore a Cuneo ospiterà il Coro polifonico di Sommariva Bosco sotto la direzione e organo del M° Adriano Popolani e Sofia Delizia Rossatto.

L’evento, dal titolo “Voci per Santa Cecilia”, è un iniziativa promossa dalla Feniarco e Associazione Cori Piemontesi all’interno del progetto” Festival Nazionale di Musica Sacra” giunto alla 7ª edizione.

Il coro, fondato nel 1979 da Antonio Olivero, quest’anno festeggia i 55 anni di attività. Ha all’attivo concerti realizzati in Italia e all’estero (Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria, ex Jugoslavia), oltre che partecipazioni a rassegne e concorsi nazionali e internazionali nell’ambito dei quali è stata più volte premiata. Attorno al nucleo del coro polifonico sono sorte molteplici iniziative volte alla divulgazione del canto corale e della cultura musicale. In ambito discografico ha realizzato diverse produzioni dedicate alla polifonia sacra del barocco italiano con musiche di Antonio Lotti, Alessandro e Domenico Scarlatti, Francesco Durante, Giovan Battista Fergusio e Sigismondo D’India. Il coro è formato da circa 40 elementi e dal 2009 è diretta da Adriano Popolani.

Il programma del concerto spazierà dagli albori della musica gregoriana a compositori contemporanei. Verranno eseguite pagine corali a 4,5,6 voci e doppio coro 8 voci. Tra gli autori Hildegard von Bingen, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Mykhaylo Verbytsky, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Josef Rheinberger, Gabriel Fauré, Franz Biebl, Howard Helvey. L’ingresso è libero.