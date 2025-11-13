Alba, partono i lavori di rifacimento dei marciapiedi di piazza Urbano Prunotto

Sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi in piazza Urbano Prunotto, un intervento inserito nel programma comunale di riqualificazione degli spazi pubblici.

L’opera, del valore complessivo di 64.000 euro, prevede la demolizione dei marciapiedi esistenti, la posa e messa in quota di nuovi cordoli in cemento, il rifacimento della pavimentazione in asfalto e altre opere edili complementari. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e l’accessibilità pedonale, con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla fruibilità per tutti i cittadini.

L’intervento rientra nel più ampio piano comunale di riqualificazione dei percorsi pedonali e degli spazi pubblici, in linea con il P.E.B.A. – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, approvato dalla Città di Alba nel 2016.

Il P.E.B.A. ha come finalità quella di censire e portare a conoscenza le criticità presenti sul territorio per poter programmare concretamente le azioni di progettazione volte all’innalzamento della qualità dei servizi e definire risposte capaci di garantire una città maggiormente accessibile, in particolare da parte di persone con disabilità motorie, visive o uditive. In merito, la Città di Alba ha provveduto, nel corso degli anni, ad adeguare gran parte delle strutture pubbliche, tant’è che la totalità degli edifici comunali risulta ormai a norma.

“E’ un intervento concreto che migliora la qualità della vita quotidiana dei cittadini. Questo tratto di marciapiedi necessitava ormai di un’azione significativa tenuto conto dello stato di degrado – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio –. L’obiettivo è rendere Alba sempre più accessibile, curata e sicura, valorizzando piazze e marciapiedi che rappresentano luoghi di incontro e socialità. La manutenzione del suolo urbano è un impegno costante per garantire decoro e funzionalità alla nostra città”.