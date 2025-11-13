 / Attualità

13 novembre 2025

Banca CRS e Fondazione sostengono il progetto "Verde Savigliano" della Cooperativa Il Ramo

I contributi finanzieranno percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità e l'acquisto di nuove attrezzature per la manutenzione del verde. La cooperativa impiega 12 lavoratori, metà appartenenti a categorie protette

La Cooperativa Sociale Il Ramo di Savigliano ha ricevuto due contributi importanti da Cassa di Risparmio di Savigliano e da Fondazione CRS per il progetto “Verde Savigliano: inserimenti lavorativi e attrezzatura”, un’iniziativa che unisce la cura del territorio alla promozione dell’inclusione sociale.

Il progetto prevede l’attivazione di nuovi percorsi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o provenienti da situazioni di disagio sociale, in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale e con i Comuni del territorio. L’obiettivo è offrire competenze professionali spendibili, accompagnamento educativo e opportunità di integrazione nel mondo del lavoro.

I contributi della Banca CRS e di Fondazione CRS permetteranno inoltre l’acquisto di attrezzature moderne per la manutenzione del verde pubblico e privato, migliorando la qualità del servizio e la sicurezza degli operatori.

«Per la nostra cooperativa – dichiara il presidente Luca Miglietti – il lavoro è uno strumento fondamentale di crescita, autonomia e dignità. Il sostegno della Cassa di Risparmio di Savigliano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano rappresenta un riconoscimento importante del valore sociale delle nostre attività e del ruolo che svolgiamo sul territorio».

La Cooperativa Il Ramo, attiva dal 1993, impiega oggi 12 lavoratori, metà dei quali appartenenti a categorie protette. Il progetto “Verde Savigliano” conferma l’impegno dell’ente nel promuovere inclusione, sostenibilità e cura del bene comune.

