Convocata assemblea del Consorzio BIM a Frassino per venerdì 21 novembre

Il Consorzio BIM del Bacino Imbrifero Montano ha convocato l'Assemblea Consorziale per venerdì 21 novembre alle ore 18:00 presso la sala consiliare dell'Unione Montana in Piazza G. Marconi 5 a Frassino. La convocazione avviene in ottemperanza all'articolo 17 comma 2 lettera c) dello Statuto Consorziale vigente.

L'assemblea si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, per poi procedere all'esame della seconda variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027. Un punto centrale della riunione sarà l'assegnazione straordinaria ai Comuni di nuovi fondi per l'anno 2025, derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

I consiglieri saranno chiamati ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028 e a esaminare le variazioni al programma generale degli investimenti per l'anno 2025 presentate dai Comuni di Pontechianale e Venasca.

L'assemblea dovrà inoltre procedere alla revisione ordinaria delle Società Partecipate al 31 dicembre 2024, come previsto dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016. L'ultimo punto all'ordine del giorno riguarda il rinnovo del Revisore dei conti per il triennio dal 2 dicembre 2025 al 1° dicembre 2028.