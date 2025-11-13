Carrù, la Scuola dell'Infanzia celebra San Martino con la tradizionale Lanternata

In un tempo in cui la frenesia quotidiana rischia di farci dimenticare il valore delle piccole cose, la Scuola dell’Infanzia di Carrù ha scelto di celebrare San Martino con un gesto semplice ma profondamente significativo: una passeggiata illuminata dalle lanterne dei bambini. Un momento che ha unito famiglie, insegnanti e piccoli protagonisti in un’atmosfera di calore e condivisione, riportando al centro il senso autentico della festa.

Bambini e famiglie hanno percorso insieme un cammino illuminato da piccole lanterne, “stelle in un cestino”, che hanno trasformato la passeggiata in un’esperienza intima e poetica. La luce soffusa, i passi delicati e gli sguardi pieni di meraviglia hanno creato un’atmosfera raccolta, capace di unire grandi e piccoli in un sentimento comune di stupore e gioia.

Al rientro, la serata è proseguita con un emozionante teatro delle ombre dedicato alla storia di San Martino. Sagome e giochi di luce, accompagnati da un dolce sottofondo musicale, hanno narrato il gesto di condivisione del santo, ricordando a tutti il valore intramontabile della gentilezza e dell’attenzione verso l’altro.

La conclusione è stata affidata ai canti a tema e a un momento conviviale che ha riscaldato mani e cuore: thè caldo e biscotti per tutti, simbolo di un’accoglienza semplice ma autentica.

L’iniziativa ha rappresentato molto più di una festa: è stata un’occasione preziosa per riscoprire il senso della comunità, per celebrare la bellezza della semplicità e per trasmettere, attraverso la luce delle lanterne, l’insegnamento eterno di San Martino. Un invito a condividere, a prendersi cura e a vivere con attenzione verso chi ci sta accanto.