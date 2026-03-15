“Aspettando le rondini”: torna l’evento primaverile della Lipu a Cuneo

Con l'arrivo della primavera ritorna l’annuale appuntamento "Aspettando le rondini", organizzato dalla Lipu di Cuneo e destinato a sensibilizzare e divulgare la conoscenza delle rondini e dell'ambiente in cui vivono. Nel corso di tale evento si dedicheranno in particolare alcuni momenti all'incontro con le scolaresche, oltre che con le persone interessate e con i visitatori del Giardino.

Per consentire la visita delle scolaresche nel periodo primaverile, il Giardino naturale di viale Angeli verrà aperto su prenotazione nel corso della settimana da lunedì 23 a sabato 28 marzo (oltre che nel pomeriggio del venerdì e del sabato, come di consueto).

Inoltre, nel pomeriggio di sabato 28 marzo, avverrà la consegna della targa "Amici della Rondine" all’Associazione Sportiva Cascina Ippica Costantino (con sede in Via F. Mistral, 85 – CN) come riconoscimento per la sensibilità dei gestori del centro ippico che hanno favorito la presenza di numerosi nidi di rondine nelle loro scuderie.

Sempre nel pomeriggio di sabato 28 marzo, a tutti i bambini che verranno nella sede Lipu a disegnare una rondine, o che porteranno da casa un disegno già fatto, verrà consegnato un buono per un gustoso gelato offerto da una rinomata gelateria cittadina. Tutti i disegni dei bambini saranno esposti all’interno della sede Lipu presso il Giardino naturale di Viale Angeli, 81.

Si ricorda infine a tutti coloro che hanno un nido di rondine, balestruccio o rondone costruito sotto il tetto di casa che i nidi non devono essere distrutti in quanto tutelati da precise disposizioni di legge.

Se nel periodo di nidificazione lasciano una “traccia” del loro passaggio su balconi, muri o marciapiedi, è sufficiente posizionare sotto i nidi una tavoletta di legno o un ritaglio di cartone per raccogliere la caduta del guano.

È importante quindi l’impegno di tutti per favorire la nidificazione e la presenza di questi bellissimi uccelli che eliminano una grande quantità di insetti fastidiosi, soprattutto mosche e zanzare, durante il periodo estivo e che, con i loro voli, ci accompagnano nella bella stagione.