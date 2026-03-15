La Società Corale Città di Cuneo celebra i sui 80 anni

Dopo il grande successo di pubblico che ha molto apprezzato il concerto dei VOCES8 Scholars, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile, la Società Corale ha il piacere di ospitare il compositore lettone Ēriks Ešenvalds per una masterclass dedicata ad alcuni tra i suoi lavori più suggestivi, aperta a tutti gli appassionati di musica corale, cantori e direttori di coro.

Concerto finale sabato 18 aprile Cuneo Sala San Giovanni Via Roma, 4 – ore 21,00

ingresso libero

Nato a Priekule, in Lettonia, nel 1977, Ēriks Ešenvalds ha studiato presso il Seminario Teologico Battista Lettone dal 1995 al 1997, prima di conseguire il master in composizione nel 2004 presso l'Accademia Musicale Lettone sotto la guida di Selga Mence. Ha seguito masterclass con Michael Finnissy, Klaus Huber, Philippe Manoury e Jonathan Harvey, tra gli altri. Dal 2002 al 2011 è stato membro dell'acclamato Coro di Stato Latvija, il più grande coro professionale dei Paesi Baltici. Dal 2011 al 2013 è stato Fellow Commoner in Arti Creative al Trinity College dell'Università di Cambridge. Attualmente, dirige il Dipartimento di Composizione dell'Accademia Musicale Lettone, dove insegna dal 2004.

Ha vinto numerosi premi per il suo lavoro, tra cui il Latvian Grand Music Award per ben tre volte (2005, 2007, 2015); l'International Rostrum of Composers gli ha conferito il primo premio nel 2006 per la sua opera "The Legend of the Walled-in Woman" ed è stato nominato "The Year's New-Composer Discovery" dal Philadelphia Inquirer nel 2010.

Le composizioni di Ēriks Ešenvalds sono state eseguite in anteprima da ensemble, tra cui la Boston Symphony Orchestra, la Britten Sinfonia, i King’s Singers, i Latvian Voices, il Coro del Trinity College di Cambridge, Imogen Heap, il Coro Giovanile Nazionale della Gran Bretagna, il Coro Giovanile dei BBC Proms, il Coro Nazionale dei Bambini dei Paesi Bassi, il Coro Giovanile della Nuova Zelanda, University Dublin College Scholars ed altri.

Ha composto le colonne sonore dei film Dawn of War (2020) e Mellow Mud (2016).

La musica di Ēriks Ešenvalds è stata eseguita in importanti sale da concerto di tutto il mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York, la Boston Symphony Hall, il Walt Disney Concert di Los Angeles, la Royal Albert Hall, la Berliner Philharmonie, l'Elbphilharmonie di Amburgo, la Wiener Konzerthaus, la Cité de la musique-Philharmonie di Parigi, la Tokyo Opera City, la Shenzhen Concert Hall, la Victoria Concert Hall di Singapore e la Sydney Opera House.