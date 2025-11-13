Erika Ponsi, giovane consigliera comunale di Lagnasco, si laurea con 110 e lode in Giurisprudenza

Grande soddisfazione per la comunità lagnaschese: Erika Ponsi, nata il 21 novembre 2000 e residente a Lagnasco, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti, 110 e lode, coronando un percorso di studi brillante e impegnativo.

Erika, che dal 2024 ricopre la carica di Consigliera Comunale con delega all’Asilo, si è distinta per la sua serietà, disponibilità e determinazione, qualità che caratterizzano il suo impegno quotidiano all’interno dell’Amministrazione.

Il titolo della tesi discussa è: “Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.”

A nome dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Roberto Dalmazzo ha voluto esprimere il proprio orgoglio e le proprie congratulazioni: “Siamo davvero felici e orgogliosi per questo importante traguardo raggiunto da Erika. In questi mesi di amministrazione ha dimostrato grande impegno, competenza e sensibilità, qualità che si riflettono perfettamente anche nel risultato ottenuto. A nome di tutta la comunità, le rivolgo un sentito augurio per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.”

Un riconoscimento che, oltre a premiare il percorso individuale di Erika, rappresenta anche un motivo d’orgoglio per l’intera comunità di Lagnasco, che vede in lei un esempio di dedizione, passione e crescita personale.