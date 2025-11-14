Bra, il vice sindaco Conterno a due settimane dall’inizio della “Bella stagione” al Politeama Boglione, già tutto esaurito

Mancano esattamente due settimane dall’inizio della nuova stagione teatrale al Politeama Boglione di Bra. Una nuova annata con un cartellone che accoglie tanti nomi importanti a livello attoriale, sia per la commedia in prosa, sia per gli spettacoli musicali e i vari momenti recitativi.

Ancora una volta, la galleria e la platea saranno gremiti di pubblico: i 366 posti a sedere per gli appuntamenti in abbonamento sono già tutti esauriti. A esporcene le caratteristiche il vice sindaco e assessore alla Cultura Biagio Conterno.

“Siamo alla 21 ª edizione e, come quella passata, l’abbiamo denominata 'La Bella Stagione', nel segno di una continuità con le precedenti rassegne che hanno riscontrato successo nella nostra Città. Il primo appuntamento è in programma venerdì 27 novembre, con due maestri della comicità: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, per una reunion che si prospetta esilarante. Sulla scia dei grandi successi, negli ultimi quattro anni abbiamo registrato un salto di qualità notevole nella programmazione degli spettacoli e nella scelta delle compagnie di teatro e dei singoli interpreti. Degli 11 spettacoli in programma, i 9 in abbonamento sono già tutti ‘sold out’. Vi sono invece ancora posti per i due spettacoli fuori abbonamento”.

“Tutto questo dimostra l’interesse del nostro pubblico, che ha subito sfruttato la prelazione per assicurarsi i posti. Registriamo tanti nuovi abbonati e quest’aspetto ci lusinga e ci fa sempre più credere nel progetto. Il cartellone prevede commedie classiche, autori italiani e stranieri di fama, e un concerto di Capodanno martedì 30 dicembre con la Banda orchestra Giuseppe Verdi di Bra. Tanti saranno in generale gli attori e le attrici di livello che verranno qui al Boglione: da Ninni Bruschetta a Mario Zucca, passando per Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Enzo Decaro, Luca Bizzarri, tutti di chiara fama nazionale. Sarà una stagione ricca, importante, che permetterà di affrontare temi come la socialità, la riflessione, il potere, la censura, la stampa, temi in linea con la tradizione teatrale che deriva dal mondo greco antico. L’iniziativa del nuovo cartellone è come sempre curata dal Comune di Bra, con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT e il supporto di Gallerie Big", ha concluso Conterno.

L’invito è quindi di partecipare ai vari appuntamenti in calendario, che riportiamo qui di seguito:

Giovedì 27 novembre la commedia “Dove eravamo rimasti?” di e con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, divertente occasione per rivivere la comicità del duo attraverso una serie di esibizioni che uniscono nostalgia e attualità.

Giovedì 11 dicembre è la volta di “A Mirror” di Sam Holcroft, thriller distopico che mescola commedia nera, satira e suspense.

Venerdì 19 dicembre Mario Zucca porta in scena “Tutte le Donne della mia Vita”, omaggio all’universo femminile che mescola comicità e riflessione.

Come da tradizione, il nuovo anno si festeggia in musica, martedì 30 dicembre con il Concerto di Capodanno “Elisir d’Amore” (fuori abbonamento) a cura della Banda “Giuseppe Verdi” di Bra.

Ancora musica, con l’intramontabile operetta, venerdì 9 gennaio, con l’allegra “Cin Cin Là” diretta da Corrado Abbati.

Giovedì 15 gennaio la magia del teatro ci porta in “Lapponia” con Sergio Muniz e Miriam Mesturino, commedia dall’humor graffiante, capace di rivelare verità scomode che riguardano da vicino ognuno di noi.

Domenica 1 febbraio va in scena “La Merda” con Silvia Gallerano (spettacolo fuori abbonamento), fenomeno che ha da tempo rotto i confini del teatro e si manifesta come il poetico stream of consciousness di una giovane donna.

Giovedì 19 febbraio Cesare Bocci e Vittoria Belvedere riprogongono la celebre commedia “Indovina chi viene a cena”, resa famosa da Katharine Hepburn e Spencer Tracy, nel contemporaneo adattamento di Mario Scaletta.

Domenica 8 marzo uno spettacolo che mixa due grandi classici: L’avaro immaginario, diretto da Enzo Decaro.

Sabato 21 marzo spazio a “Le Nostre Donne” di Eric Assous con Enzo Paci, Luca Bizzarri e Antonio Zavatteri, commedia su amicizia, tradimento, ipocrisia maschile e figura femminile.

Il “Mistero Buffo” di Dario Fo, nella vibrante interpretazione di Ugo Dighero, chiude la stagione 2025/26 del Teatro Politeama Boglione di Bra, giovedì 2 aprile: una raccolta di “giullarate” e “fabule”, monologhi che Dario Fo creò a partire dal 1969 attingendo a documenti medievali, testi apocrifi e popolari per criticare il potere e le ingiustizie sociali attraverso la risata e il grottesco.

Per gli spettacoli fuori abbonamento ancora disponibili prenotazioni on line sul sito www.ticket.it, oppure al botteghino del teatro tutte le sere degli spettacoli in cartellone, dalle 19 alle 21.