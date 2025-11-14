Garessio, il progetto dei fiori di ceramica contro la violenza di genere scelto per “L’eredità delle donne” di Serena Dandini

Tanti fiori in ceramica per dire no alla violenza sulle donne.

Con un progetto delicato e innovativo l'associazione garessina Ardena ha scelto di proporre un laboratorio creativo, che si svolgerà il 25 novembre, e che è stato scelto tra le numerose iniziative diffuse che si svolgeranno in tutta Italia nella cornice del festival fiorentino "L'eredita delle donne" di Serena Dandini.

La kermesse, dedicata all’empowerment femminile, si svolgerà in diverse modalità grazie a oltre 500 progetti nelle diverse regioni e tra quelli selezionati c'è anche Garessio.

"In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne - spiegano da Ardena -, proponiamo un laboratorio collettivo di ceramica dedicato alla creazione di mazzetti di fiorellini. Ogni partecipante modellerà un pezzo unico, lavorando con le proprie mani il materiale che evoca trasformazione, resistenza e rinascita. I manufatti, accompagnati da messaggi di sostegno, verranno donati a centri antiviolenza e donne in case di riposo, trasformando la creatività in un gesto concreto di solidarietà e accoglienza. La ceramica fredda diventa terapia favorendo la riconnessione con se stesse e la condivisione di storie. Ogni oggetto sarà personalizzato da frasi di sostegno che richiamino la forza e la resilienza femminile".

Al laboratorio possono partecipare tutte le donne, senza limiti di età e senza, anche senza esperienza pregressa, infatti l'attività sarà guidata da un’artigiana ceramista. Le opere realizzate saranno destinate a centri antiviolenza e case di riposo.



L’evento, che si svolgerà il 25 novembre, dalle 15 alle 18, presso la casa dell'amicizia, sarà gratuito con un massimo di 20 partecipanti, le prenotazioni verranno aperte il giorno 18 novembre 2025 . Per prenotare : 3279960491. associazioneardena@gmail.com.