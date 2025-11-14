L’Asl Cn1 rimette sul mercato “Casa Demonte” di Cavallermaggiore

Dopo due aste andate deserte l’Asl Cn1 mette in vendita il fabbricato denominato “Casa Demonte” sito in Cavallermaggiore in via Turcotto angolo via Siccardi 1 attraverso un avviso di trattativa privata.

L’immobile è situato nel centro storico della città, a breve distanza dal Palazzo Comunale e da tutti gli altri servizi. Il fabbricato è costituito da due piani fuori terra e un piano interrato; è attualmente non utilizzato. Il prezzo base è di 220.500,00 mila euro a corpo.

La proposta di acquisto deve essere formulata compilando gli specifici modelli da ritirarsi presso la S.S. Patrimonio o reperibili sul sito dell’ASL CN1 www.aslcn1.it alla pagina bandi e appalti, sezione beni immobili. Il termine per la presentazione dell’offerta sono le ore 12 del 15 dicembre 2025.

Le richieste di informazioni sulla procedura di alienazione e/o sopralluoghi dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della proposta di acquisto alla casella di posta elettronica patrimonio@aslcn1.it indicando un recapito telefonico