È morto Pierluigi "Piero" Arneodo, storico allenatore delle giovanili del Caraglio

Si è spento nel pomeriggio di giovedì 13 novembre all'ospedale Carle di Cuneo Pierluigi Arneodo, storico allenatore delle giovanili del Caraglio Calcio.

"Piero" aveva 71 anni e lascia la moglie Ornella, i figli Flavia e Gianluca con Catia, parenti e amici.

Era molto conosciuto e stimato, in particolare, per avere guidato a lungo i ragazzini della squadra di calcio caragliese, sedendo sulle panchine delle categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi.

I funerali si svolgeranno domani mattina, sabato 15 novembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Caraglio. Questa sera (alle 19) il rosario, nello stesso luogo.

Il messaggio di cordoglio pubblicato dal Caraglio Calcio sui social.

"Tutto il Caraglio Calcio si stringe con profondo cordoglio alla famiglia Arneodo per la scomparsa dell’amato Pierluigi.

Un abbraccio sincero alla moglie Ornella, ai figli Flavia e Gianluca, che ha anche vestito i nostri colori da giocatore.

Pierluigi non è stato solo un allenatore e un prezioso collaboratore, ma soprattutto un amico.

Ciao Pier".