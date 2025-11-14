"Il cinema secondo Pier Paolo": cinquant'anni dalla scomparsa di Pasolini all'Associazione Alec di Alba

Martedì 18 novembre alle 20.45, presso l’Associazione Alec di Alba, via Vittorio Emanuele II n°30, si terrà l’incontro “Il cinema secondo Pier Paolo”, una serata dedicata ai cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, a cura del professor Pier Mario Mignone.

“Da 'Accattone' a 'Salò', dal 'Vangelo secondo Matteo' a 'Teorema', dalla tragedia greca alla 'Trilogia della vita', il cinema di Pier Paolo Pasolini è un’esplorazione analitica e sistematica, ma anche una dissezione amara e infine disperata della condizione umana dei suoi, e dei nostri, tempi”, spiega Mignone. “Considerazioni e sequenze per ricordare una delle figure più complesse e coinvolgenti della cultura italiana della seconda metà del Novecento. Lui sapeva, vox clamantis in deserto.”

Mercoledì 19 ottobre, alle 21, presso il Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro del Fiasco, si terrà lo spettacolo “PPP. Amore e lotta”, anch’esso dedicato a Pasolini.