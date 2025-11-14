Poesie a colazione: sabato la prima lettura in silenzio condiviso a Cuneo

Sabato 15 novembre torna la proposta di "Poesie a colazione", con una novità assoluta: si terrà a Cuneo la prima esperienza di lettura poetica in silenzio condiviso (i Reading Party o Silent book party, ormai molto diffusi nel mondo anglosassone).

Ospiti di Famù nel parco, dal Parco della Resistenza, con ritrovo 9.45, e inizio ore 10, i presenti saranno invitati a portarsi ciascuno un libro di poesie a scelta, leggerlo in silenzio, regalarsi del tempo.

In conclusione all'evento, intorno alle ore 11, ci sarà spazio per chiunque vorrà condividere qualcosa della propria lettura. Ingresso libero, consigliata la prenotazione entro il 14 novembre. Si potrà accedere alla sala di lettura anche dopo le 10, l'importante è farlo... In silenzio.

L'evento è coordinato da Sara Fusaro e Luca Isoardo, operatori culturali e fondatori del movimento poetico/letterario "la Poesia si fa bella" e fa parte delle iniziative legate a POETICÔNI, il festival della poesia.

Nei primi mesi del 2026 torneranno invece i sabati mattina monografici dedicati alla riscoperta di poetesse e poeti del Novecento italiano.

Per prenotazioni e informazioni contattare Luca Isoardo luca.isoardo@gmail.com o al 3292568990.



