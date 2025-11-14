Torre San Giorgio: alla Pinacoteca Sismonda una serata tra storia e cultura sulle guerre in Piemonte e nell'Alta Italia di inizio '700

Stasera, venerdì 14 novembre alle 21, la Pinacoteca Sismonda di Casa Bonino a Torre San Giorgio, ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “La cultura che batte”, promosso dall’associazione Libertas San Giorgio.

Un evento pensato per offrire al pubblico un’immersione nella storia europea di inizio Settecento, attraverso la presentazione di un volume che porta alla luce episodi poco conosciuti ma di grande impatto per il Piemonte.

Un’occasione preziosa per riscoprire un capitolo complesso della storia di 300 anni fa e comprenderne le eredità.

Protagonista della serata sarà il libro “Nel nome del re sole. Cenni storici su crimini, danni e angherie del nemico nel Piemonte in guerra e nell'Alta Italia (1700-1709)”.

L’opera, firmata da Alessandro Mella, ripercorre gli anni della guerra di successione spagnola, il conflitto che vide la Francia dei Borbone opporsi alla coalizione guidata dall’Impero Asburgico insieme a Inghilterra e Olanda.

Una guerra che lasciò profonde ferite anche sul territorio piemontese, teatro di battaglie, saccheggi e assedi, tra cui quello celebre di Torino del 1706, durato più di tre mesi, si concluse con la vittoria delle truppe austro-piemontesi guidate dal principe Eugenio di Savoia e da Vittorio Amedeo II, e portò a una riorganizzazione dei confini europei e all'ascesa dei Savoia come monarchia.

Alla presentazione interverranno l’autore e il professor Aldo Alessandro Mola, che ha curato la prefazione del volume. L’incontro offrirà dunque un doppio sguardo: quello di chi ha ricostruito i fatti storici e quello di un autorevole studioso che ne ha accompagnato l’analisi.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Studi Storici Giovanni Giolitti e il Centro Studi Piemontesi – Ca de studi Piemonteis, confermando la volontà di creare sinergie tra realtà impegnate nella promozione della memoria storica del territorio.

Ingresso libero.