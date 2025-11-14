Racconigi in Trippa e “l’altro cappone” del cuneese

Il 18 dicembre prossimo, in prossimità della festa di santa Lucia, Racconigi ospiterà nello stesso giorno due eventi che , pur articolati in un unico disegno, hanno come denominatore comune la gastronomia locale: Racconigi in Trippa e la Fiera dei Capponi. L’uno e l’altro incentrati su prodotti tipici di questo territorio in qualche modo legati alla stagione invernale: la trippa, un piatto di territorio legato alla stagione fredda, assai apprezzato e soprattutto espressione piena di una cultura contadina che non buttava via niente, trasformando anche le frattaglie in autentici manicaretti dal sapore intenso e verace; e il cappone – non però quello di Morozzo, ma quello di Racconigi – che si distingue per la sua carne compatta, il suo sapore intenso e la sua lavorazione artigianale specifica, oltre che per la sua capacità di raccontare l’anima contadina di questo territorio.

In occasione dell’evento le vie di Racconigi si animeranno con bancarelle in cui ad essere protagonisti saranno i capponi, mentre ristoranti e trattorie del territorio offriranno degustazioni e piatti nei quali il cappone e la trippa saranno presentati ciascuno in diverse versioni volte a valorizzare al meglio i due prodotti in questione. L’evento offrirà inoltre momenti di incontro e convivialità: produttori e cuochi saranno a disposizione per consigli e spiegazioni, mentre i visitatori potranno assaggiare diverse preparazioni, scoprendo sfumature e dettagli che nel tempo hanno fatto apprezzare sia il cappone che la trippa di Racconigi. La cittadina storicamente legata ai Savoia si confermerà così come un punto di riferimento per chi vuole conoscere questi particolari prodotti piemontesi, portando in tavola gusti che vale certamente la pena scoprire.

Informazioni: www.visitpiemonte.com/fieramente/racconigi-in-trippa-fiera-capponi-racconigi-cn