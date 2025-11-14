 / Viabilità

14 novembre 2025

Strada Provinciale 154: dal 15 novembre chiusura invernale del tratto tra Upega ed il confine ligure

La riapertura al traffico avverrà al termine della stagione invernale, solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e di piena percorribilità del tratto interessato

In vista dell’arrivo della stagione invernale, la Provincia chiude al transito per tutto l’inverno la strada provinciale 154 da Upega alla Colletta Salse, al confine con la Liguria, dal km 17,00 al km 20,500. 

Considerata l’elevatezza del colle e l’impossibilità di procedere alle operazioni di sgombero neve per la frequenza delle valanghe che vengono ad invadere la strada, la Provincia non ha la possibilità di garantire la sicurezza e la stessa incolumità dei mezzi operatori.

La decisione, che entra in vigore da sabato 15 novembre e sarà valida fino a nuova disposizione, recepisce l’analoga ordinanza di chiusura emessa dalla Provincia di Imperia ed è stata presa in accordo con il sindaco del comune di Briga Alta.

Per la riapertura bisognerà aspettare la primavera appena si saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità.

cs

