Bra, una vera e propria gara di solidarietà delle associazioni di volontariato

Una goccia nel grande mare della solidarietà. Se la crisi economica sta provando milioni di persone, c’è chi ha deciso di scendere in campo per fare del bene e dare un aiuto.

È il caso di tante associazioni braidesi che oggi, sabato 15 novembre, sono impegnate nella raccolta di prodotti alimentari e di prima necessità da destinare alle famiglie in emergenza. La 29ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha riunito Alpini, Lions, Leo, Protezione Civile, Donne per la Granda, Caritas, Croce Rossa..., con tanti volontari, disseminati nei diversi punti vendita dei supermercati cittadini, presidiati anche da giovani studenti delle scuole.

Il compito è quello di distribuire sacchetti all'ingresso, spiegando il significato dell'iniziativa, di raccogliere all'uscita quanto viene donato e di dividere i prodotti in scatole differenti a seconda del genere.

Non si conta finora la sensibilità espressa in modo tangibile dai braidesi, nonostante le contingenti difficoltà. Il frutto della raccolta sarà poi depositato presso il magazzino centrale dell'ente organizzatore e da lì sarà redistribuito alle associazioni caritative della provincia che ne faranno richiesta. Dai, fatevi avanti!